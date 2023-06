NATO-Verteidigungsminister-Treffen

Stoltenberg will Mitgliedstaaten auf Zwei-Prozent-Ziel einschwören

NATO-Generalsekretär Stoltenberg will die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, das Zwei-Prozent-Ziel einzuhalten. Er erwarte, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius in vier Wochen verbindlich auf höhere Verteidigungsausgaben festlegten, sagte Stoltenberg in Brüssel. Dort setzen heute die NATO-Verteidigungsminister ihre Beratungen fort.

16.06.2023