FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Der freiheitliche Gedanke der Selbstverantwortung und der Wirtschaftskraft fehle in der politischen Debatte, sagte das Präsidiumsmitglied im Deutschlandfunk. Das Problem der FDP sei, dass ihre Botschaft im letzten Jahr nicht angekommen sei. Strack-Zimmermann sagte, die Performance von Parteichef Dürr sei nicht so gewesen, wie man sich das vorgestellt habe.

Strack-Zimmermann bot erneut an, beim Bundesparteitag im Mai als Teil einer Doppelspitze für die Parteiführung zu kandidieren. Der gesamte Bundesvorstand soll dabei neu gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.