Unterstützung der Ukraine

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Inzwischen gebe es viele Länder, die Kiew unterstützten, und nicht jede Nation könne alles liefern, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Hinsichtlich des deutschen Beitrags müsste man bei Kampfjets über Tornados und Eurofighter sprechen, fügte Strack-Zimmermann hinzu. Sie habe schon früh gesagt, dass sie diese Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum sehe. Dies habe etwas mit der Reichweite der Maschinen und der Komplexität der Ausbildung zu tun.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die Bitte um westliche Kampflugzeuge in den vergangenen Tagen während seiner Reise durch mehrere europäische Länder bekräftigt, aber keine Zusagen erhalten. Großbritannien und Frankreich boten lediglich an, ukrainische Piloten an solchen Jets auszubilden.

