Bundesparteitag der FDP

Sie ist seit 20 Jahren Mitglied der FDP, nahm bislang dort aber keine Führungsposition ein. Die FDP hatte bei der Bundestagswahl 4,3 Prozent der Zweitstimmen erhalten und ist im neuen Bundestag nicht mehr vertreten.

Das FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann rief ihre Partei zu einem Neustart auf. Es gehe darum, zu reflektieren, was die FDP falsch gemacht habe, sagte die Abgeordnete im Europäischen Parlament im Deutschlandfunk . Die Partei müsse nun schauen, was die Menschen in Deutschland bewege und darauf Antworten finden.

Kuhle: "Trump oder AfD keine Vorbilder"

Der Vorsitzende der FDP Niedersachsen, Kuhle, warnte seine Partei vor einer Radikalisierung. Seine Meinung nach müsse die die FDP "eine Gestaltungspartei der Mitte" sein und "keine bürgerliche Protestpartei, die jedes Mal zusammenbricht, wenn sie Kontakt mit der Realität hat". Was jetzt nicht helfe, seien Debatten, ob die FDP linker oder rechter werden solle, sagte Kuhle dem Nachrichtenportal "Web.de News".

Er fügte hinzu, für Liberale seien autoritäre Politiker wie etwa US-Präsident Trump oder Abgeordnete der AfD keine Vorbilder. Stattdessen solle sich seine Partei an positiven Beispielen orientieren, etwa an Polen oder Kanada, in denen sich liberale Parteien durchgesetzt hätten.

