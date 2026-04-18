Nahost
Straße von Hormus: Iranische Revolutionsgarden schießen auf Tanker - auch TUI-Schiff bedroht

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach der erneuten Schließung der Straße von Hormus auf mindestens ein Schiff geschossen. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit mitteilte, berichtete der Kapitän eines Tankers von einem Angriff durch zwei Patrouillenboote der Revolutionsgarden nordöstlich von Oman. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich in Sicherheit.

    Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA
    Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)
    Das private maritime Sicherheitsunternehmen Vanguard Tech meldete, die Revolutionsgarden hätten ein ohne Passagiere fahrendes Kreuzfahrtschiff der TUI beim Durchqueren der Meeresenge bedroht. Nahe des Schiffes sei ein Einschlag gemeldet worden, Schäden habe es keine gegeben.
    Teheran begründete die neuerliche Schließung der Straße von Hormus damit, dass die USA an ihrer Blockade iranischer Häfen festhielten. Seit der Öffnung gestern soll mehr als ein Dutzend Tanker die Meerenge passiert haben. US-Präsident Trump erklärte, die Vereinigten Staaten ließen sich nicht vom Iran erpressen.

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    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.