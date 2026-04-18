Nahost

Straße von Hormus: Iranische Revolutionsgarden schießen auf Tanker - auch TUI-Schiff bedroht

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach der erneuten Schließung der Straße von Hormus auf mindestens ein Schiff geschossen. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit mitteilte, berichtete der Kapitän eines Tankers von einem Angriff durch zwei Patrouillenboote der Revolutionsgarden nordöstlich von Oman. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich in Sicherheit.