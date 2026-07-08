Neue Angriffe Straße von Hormus: Weltschifffahrtsorganisation warnt vor Durchfahrt
Angesichts neuer Angriffe warnt die Weltschifffahrtsorganisation IMO Schiffe vor der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Solange der Schutz und die Sicherheit von Besatzungen nicht garantiert werden könnten, sollten Seeleute keiner unnötigen Gefahr ausgesetzt werden, sagte IMO-Generalsekretär Dominguez. Seinen Angaben zufolge sitzen in der Meerenge weiterhin knapp 6.000 Seeleute fest.
Als Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus hatte das US-Militär in der Nacht zahlreiche Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Irans Streitkräfte beschossen daraufhin US-Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain.