Das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei ist nicht im Free-TV zu sehen. (picture alliance / Pressebildagentur ULMER / Markus Ulmer)

Die Fußball-EM in Deutschland zieht die Fans in ihren Bann. Auch die rund drei Millionen in Deutschland lebenden Türkeistämmigen freuen sich über die Leistungen ihrer Mannschaft. Die türkische Nationalmannschaft genießt hier eine Art Heimvorteil. Im Achtelfinale treffen die Türken auf Österreich. Das Spiel wird nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Warum wird das Spiel nicht im Free-TV übertragen?

"Also Deutschland ist ja sozusagen Gastgeber und dann erwarte ich auch, dass ich hier alle Spiele gucken kann, auch Türkeispiele". Elif aus Köln ist wie viele Türkeistämmige in Deutschland enttäuscht. Schließlich zahlten auch die Deutsch-Türken wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger Rundfunkbeiträge.

"Wenn die wollten, könnten die das zeigen. Die zeigen ja sonst auch alle anderen Spiele. Warum scheitert das jetzt beim Türkeispiel?"

Nur Magenta TV überträgt live

Doch so einfach ist das nicht. Den Zuschlag für die Übertragungen erteilte die UEFA in Deutschland dem privaten Sender Magenta TV. Der Streaming-Anbieter vergibt Sub-Lizenzen für die Spiele an die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie an RTL.

Die ARD Sportschau könne "aus Gründen der vertraglich vereinbarten Vertraulichkeit" die Thematik nicht weiter kommentieren. Immerhin wird die ARD das Achtelfinale der Türken als Vollreportage im Audio-Stream anbieten.

Türkisches Fernsehen ist verschlüsselt

Und auch das türkische Fernsehen ist für die Deutsch-Türken eigentlich keine Option. Die Rechte für die Ausstrahlung in der Türkei hat zwar der kostenfreie türkische Staatssender TRT. Doch mit Anpfiff wird der Sender in Deutschland verschlüsselt. Ekrem ist Deutsch-Türke und führt ein Restaurant in Düsseldorf. Von der ganzen Situation lässt er sich nicht weiter stören.

"Deshalb ist es mir grundsätzlich auch egal, ob Magenta jetzt ein Abo haben möchte oder die Türkei-Spiele nicht gezeigt werden. Irgendwie wird man schon eine Gelegenheit finden, dass man sich die Türkei-Spiele, sich anschaut, vielleicht auch beim Public Viewing."

Aber was macht das mit der türkischen Community in Deutschland? Sie fühle sich in solche Situationen weniger wertgeschätzt, sagt Politikwissenschaftler Hüseyin Çiçek von der Universität Bonn.

Die türkische Community habe den Anspruch, die Spiele der türkischen Mannschaft ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Da es aber viele Möglichkeiten gibt, die Spiele zu sehen, ob über Streams, in Sportbars oder Kneipen sollte das nicht so skandalisiert werden - damit es nicht so hochkocht, zumal auch aus der rechtspopulistischen Ecke provoziert werde, so Çiçek:

"Und gleichzeitig wird das Thema natürlich auch von der AfD oder anderen rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen. Und den türkischen Community oder Türken wird untergejubelt, dass sie sich sowieso in Deutschland nicht integriert haben oder nicht integrieren können. Das heißt also, das ganze emotionale Feld wird von unterschiedlichsten Richtungen bedient."