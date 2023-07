Bundesfamilienministerium

Die Ampel-Koalition will im Zuge der Haushaltsplanung für das kommende Jahr und vorgesehener Ausgabenkürzungen das Elterngeld ab einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen von 150.000 Euro bei Paaren streichen. Derzeit liegt die Grenze bei 300.000 Euro für Paare und 250.000 Euro bei Alleinerziehenden.

Die Soziologin Kreyenfeld sieht in der geplanten Kürzung des Elterngeldes ein falsches familienpolitisches Signal. Elterngeld gebe es hierzulande noch nicht so lange, sagte die Professorin der Hertie School im Deutschlandfunk . In Schweden etwa sei es bereits in den Siebzigerjahren eingeführt worden. "Dass Mütter erwerbstätig sind und sich Väter um die Kinder kümmern, ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit - weder in den Partnerschaften, noch in den Betrieben." Kreyenfeld mahnte, die Kürzung des Elterngeldes könnte das Signal aussenden, dass es die jeweiligen Bundesregierungen in ihren Bemühungen um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den vergangenen Jahren nicht ernst meinten. "Wenn man sich für Kinder entscheidet, ist das eine langfristige Entscheidung", so die Soziologin. Durch die jetzt geplante politische Maßnahme bestehe die Gefahr, dass das Vertrauen in die Rahmenbedingungen insgesamt sinke.