Tarifstreit bei der Bahn

Im Güterverkehr gibt es bereits seit Dienstagabend um 18 Uhr Arbeitsniederlegungen. Im Personenverkehr soll der Ausstand um zwei Uhr in der Nacht auf Mittwoch beginnen. Geplantes Ende des Arbeitskampfes ist Freitagabend um 18 Uhr. Aber auch in den Stunden davor und danach dürften die Auswirkungen zu spüren sein. Auch das Eisenbahnunternehmen Transdev wird bestreikt. Bereits in erster Instanz hatte das Arbeitsgericht Frankfurt am Montag eine einstweilige Verfügung der Bahn sowie der Transdev zurückgewiesen und den Streik erlaubt.

Die Deutsche Bahn forderte die GDL zu weiteren Verhandlungen auf. Die Gewerkschaft müsse "endlich den Weg des Kompromisses einschlagen", teilte der bundeseigene Konzern am Dienstagabend in Berlin mit. Die Bahn hat te bereits zuvor einen Ersatzfahrplan erarbeitet , der online abrufbar ist. Fahrgäste können sich dort schon jetzt oder über eine speziell eingerichtete kostenlose Rufnummer über ihre Fahrt informieren. Den Angaben zufolge soll etwa ein Fünftel der Fernverkehrszüge fahren können. Das entspricht den Auswirkungen, die auch während der beiden vorherigen GDL-Warnstreiks aufgetreten waren.

Bundesverkehrsminister Wissing forderte beide Seiten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Der FDP-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse ein Weg gefunden werden, mit dem beide Seiten zurechtkämen.

