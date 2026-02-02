Aufruf durch Verdi
Streiks sorgen bundesweit für Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Wegen eines bundesweiten Warnstreiks ist es in Rheinland-Pfalz bereits am späten Abend zu ersten Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Ab Montag früh sind auch in 14 weiteren Bundesländern Busse, Straßen- und U- Bahnen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen. Niedersachen soll davon ausgenommen sein, für die Beschäftigten dort gilt noch eine Friedenspflicht.

    Streik des öffentlichen Dienst: Menschen mit Warnwesten stehen beieinander. Auf den gelben Westen ist das Logo der Gewerkschaft Verdi: ein rotes Viereck mit weißer Schrift "Verdi".
    Mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingung: Verdi und andere Gewerkschaften setzen sich für ihre Mitglieder ein (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)
    Auch auf die Regional- und S-Bahnen der Deutschen Bahn wird der Streik nach Konzernaussage keine Auswirkungen haben. Hintergrund des Streiks sind aktuelle Tarifverhandlungen in den Bundesländern. Verdi fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen durch kürzere Arbeitszeiten und höhere Zuschläge am Wochenende.
    Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.