Aufruf durch Verdi

Streiks sorgen bundesweit für Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Wegen eines bundesweiten Warnstreiks ist es in Rheinland-Pfalz bereits am späten Abend zu ersten Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gekommen. Ab Montag früh sind auch in 14 weiteren Bundesländern Busse, Straßen- und U- Bahnen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen. Niedersachen soll davon ausgenommen sein, für die Beschäftigten dort gilt noch eine Friedenspflicht.