Diplomatie

Wie die "Financial Times" berichtet, warnte der französische Finanzminister Lescure seinen US–Amtskollegen Bessent vor einer Beschlagnahmung der Arktisinsel. Dies wäre eine Grenzüberschreitung und würde die wirtschaftlichen Beziehungen Europas zu Washington bedrohen.
Frankreich ist wie Deutschland an einer militärischen Erkundungsmission in Grönland beteiligt. Die Bundeswehr-Abordnung wird im Laufe des Tages in der Hauptstadt Nuuk erwartet. Eine US-Regierungssprecherin erklärte, die Mission europäischer NATO-Staaten habe keinen Einfluss auf das Vorhaben von Präsident Trump, Grönland zu erwerben.
