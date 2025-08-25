Verteidigung

Über die zukünftige Wehrpflicht herrscht Uneinigkeit (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Bestätigen sich die Berichte, könnte die Gesetzesvorlage des SPD-Politikers Pistorius nicht wie geplant am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Derzeit beraten die Staatssekretäre. Grund für die Vorbehalte von Wadephul (CDU) ist laut den Berichten, dass Pistorius zum Ausbau der Bundeswehr auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize setzt. Das reicht der Union nicht aus. Wadephul fordert angesichts der Bedrohungslage durch Russland konkrete Zielvorgaben, wie viel zusätzliches Personal jedes Jahr bei der Bundeswehr anfangen soll. Wenn die Ziele nicht erreicht würden, müsse automatisch die Wehrpflicht folgen.

Wehrbeauftragter Otte wirft Pistorius Entscheidungsschwäche vor

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, der CDU-Politiker Otte, warf Pistorius in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor, unpopuläre Entscheidungen zu scheuen und so die nötige personelle Stärkung der Bundeswehr aufs Spiel zu setzen. Statt Strukturreformen anzustoßen und die personelle Stärkung der Truppe voranzutreiben, bleibe es bei Ankündigungen, schreibt der CDU-Politiker gemeinsam mit dem Militärhistoriker Neitzel in einem Gastbeitrag für das Blatt. Es werde verpasst, einen Entwurf für ein zielorientiertes Wehrdienstgesetz vorzulegen. Unbequemes aber Erforderliches werde 'zunächst' vertagt. Wenn die Streitkräfte nicht von einer Verwaltungsbehörde in eine kriegstüchtige Armee umgebaut würden, könnte im Ernstfall das Schlimmste drohen, weil die Politik im Frieden zauderte.

Söder drängt auf Wehrpflicht

CSU-Chef Söder pochte erneut auf einen verpflichtenden Dienst. An der Wehrpflicht werde kein Weg vorbeiführen, sagte Söder im ARD-Fernsehen. Das Konzept von Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete er als ersten Schritt. Man verliere aber Zeit. Er glaube nicht, dass die Appelle, die Bundeswehr noch ein bisschen attraktiver zu machen, ausreichten.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Röwekamp sagte der "Rheinischen Post", Pistorius' Entwurf genüge nicht den sicherheitspolitischen Herausforderungen. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses meldete Zweifel an, dass nur mit Freiwilligkeit genügend Rekruten gewonnen werden können. Es brauche einen Automatismus hin zu einer verpflichtenden Heranziehung.

Pistorius verweist auf mangelnde Infrastruktur

Pistorius' Pläne sehen vor, dass - sollten sich nicht genug Freiwillige finden - erst ein erneuter Beschluss des Bundestags erforderlich wäre, bevor es zu einer Wiedereinführung eines Pflichtdienst kommen könnte. Der Minister hatte mehrfach erklärt, die Bundeswehr sei derzeit nicht in der Lage, die durch eine Wehrpflicht eingezogenen Männer alle auf einmal unterzubringen und auszubilden. Dafür fehle die Infrastruktur. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 51.000 Menschen bei der Bundeswehr beworben - ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

