Netzentgelt

Warum der Norden mehr für Strom bezahlt als der Süden

Wegen größeren Entfernungen und einer geringeren Bevölkerungsdichte zahlen Stromkunden in Schleswig-Holstein und Brandenburg im Moment mehr für die Stromnetze als in Süddeutschland. Die Bundesregierung will das ändern. Aus Bayern regt sich Widerstand.

Münchenberg, Jörg | 15. August 2023, 06:26 Uhr