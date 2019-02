Polens rechtsnationale Regierung betreibe eine Geschichtspolitik, mit der sie versuche, Polen stärker nationaler zu definieren, so Diner. "Es ist eine Nachjustierung des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise des Verhältnisses zwischen Polen und Juden".

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wiederum sei seine enge Bindung an die Visegrad-Staaten nun auf die Füße gefallen, meint Diner. Israel habe sich mit seinem "Anti-Brüssel-Kurs" stark auf Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gestützt, die eine Art "innere Opposition in der EU" seien. Damit habe er sich dem geschichtspolitischen Diskurs Polens anschließen müssen - das sei in Israel aber nicht vertretbar. Würde die israelische Regierung die Haltung Polens unterstützen, würde Netanjahu damit die jüdische Erinnerung an den Holocaust verraten. Netanjahu sei nun damit gescheitert, die Visegrad-Staaten als eine Art trojanisches Pferd in die EU-Politik zu bringen.