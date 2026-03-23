Kuba leidet unter dem US-Ölembargo (imago / Joaquin Hernandez)

Das teilte Regierungschef Marrero Cruz im Onlinedienst X mit. Am Samstag hatte das Energieministerium die vollständige Abschaltung des nationalen Stromsystems gemeldet. Auslöser war nach Behördenangaben der Ausfall eines Kraftwerkblocks in einem der acht Wärmekraftwerke des Landes. Der Ausfall führte demnach zu einem Dominoeffekt.

Kubas Stromerzeugungssystem ist in einem schlechten Zustand. Verschärft wird die Lage durch das Ausbleiben der Öllieferungen aus Venezuela. US-Präsident Trump hatte Venezuela nach der Gefangennahme des linksgerichteten Staatschef Maduro gezwungen, seine Lieferungen an den Verbündeten Kuba einzustellen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.