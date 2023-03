Rauch steigt auf nach einem russischen Raketenangriff in Kiew (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Nach Angaben der Militärverwaltung funktioniert auch die Wasserversorgung wieder. Viele Haushalte in Kiew seien aber noch ohne Heizung. Auch in der Region Charkiw im Nordosten des Landes und in Saporischschja im Süden dauern die Reparaturarbeiten nach den Angriffen an. Das russische Militär hatte gestern nach ukrainischen Angaben mehr als 80 Raketen und Drohnen abgefeuert, Ziel waren mehrere Regionen der Ukraine. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. In Saporischschja lief das Atomkraftwerk mehrere Stunden im Notbetrieb, bevor es wieder mit dem regulären Stromnetz verbunden werden konnte.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.