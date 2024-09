Der demografisch bedingte Rückgang der Erwerbstätigkeit in dieser Altersgruppe könne nahezu ausgeglichen werden. Die Studie der Bertelsmann Stiftung basiert auf Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, die den schwedischen Arbeitsmarkt als Referenz anführen. Den Fachleuten zufolge gelingt es in Schweden seit langem, älteren Menschen bessere Beschäftigungsperspektiven zu bieten und sie so länger im Job zu halten.