Klimawandel

Für die in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichten Studie untersuchte eine internationale Forschungsgruppe 1.500 von der Politik beschlossene Klimaschutzmaßnahmen in den letzten 20 Jahren aus 41 Ländern. Die Studie wurde unter der Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) durchgeführt. Das Ergebnis: Nur ein Bruchteil der ausgewerteten Maßnahmen, nämlich 63, hätten zu nennenswerten Emissionsreduktionen geführt.