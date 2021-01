Sturm auf das US-Kapitol "Das ist eine Riesengefährdung der Institutionen" Sigmar Gabriel im Gespräch mit Christoph Heinemann

Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel engagiert sich als Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke weiter für die transatlantische Zusammenarbeit (dpa/ Britta Pedersen)

Nach dem Sturm auf das Kapitol gehöre in den USA die Bedrohung von Verfassungsorganen auf einmal zum politisch Möglichen, warnte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Dlf. Die Republikaner trügen große Verantwortung, weil sie ihre Seele an einen gesetzlosen Präsidenten verkauft hätten.

Mit US-Präsident Donald Trump habe der oberste Repräsentant des Landes zum Sturm auf das "Herz der Demokratie", das Parlament, aufgefordert, betonte der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Gespräch mit dem Dlf. Damit sei der Sturm auch auf andere Verfassungsorgane in den Bereich des politisch möglichen gerückt. Es gebe viele Institutionen in den USA, die solchen gewalttätigen Angriffen ausgesetzt sein könnten, warnte der SPD-Politiker.

Das Establishment der republikanischen Partei trage große Verantwortung an der Entwicklung, betonte Gabriel, der sich als Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke für die transatlantische Zusammenarbeit engagiert. Die Republikaner hätten ihre Seele an einen Gesetzlosen verkauft, für Ämter und Macht. Trump habe in der Partei weiter Unterstützung. Bis zuletzt hätten republikanische Abgeordnete versucht, das Ergebnis der Präsidentenwahl anzufechten.

Allein wird Biden Versöhnung nicht gelingen

Die Versöhnung der gespaltenen US-Gesellschaft könne nur gelingen, wenn sich große Teile der republikanischen Partei dauerhaft von Trump abwenden, aber auch von der Strategie, Wähler so zu radikalisieren, dass politische Feindschaft entstehe. Alleine werde es dem gewählten Präsidenten Joe Biden nicht gelingen, die Gesellschaft zu versöhnen. Um den vorhandenen Zorn auf die politischen Eliten zu besänftigen, müssten die sozialen Bedingungen Amerikas verbessert werden. Die Menschen im Alltag müssten erleben, dass sich etwas verändert, sonst wird der Zorn weiter fortbestehen.

Unter dem neuen Präsidenten Biden haben Europa und Deutschland nun wieder einen Verbündeten. Deutschland müsse nun auf die USA zugehen – aber auch das innerhalb der NATO vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben erfüllen. Die Forderung der USA, dass Europa zumindest die Hälfte der gemeinsamen Verteidigungsausgaben aufbringen soll, sei fair und richtig. Deutschland könnte mit dieser Forderung intelligent umgehen, etwa indem man nicht nur in die Bundeswehr, sondern auch in die Verteidigungsfähigkeit Osteuropas investieren. Damit könne Deutschland zeigen, dass es Verantwortung übernimmt.

