Jahrhunderthochwasser

Sturmflut an der Ostseeküste: Das Wasser aus der Schlei überschwemmt einen Bootshafen. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

In Flensburg erreichte der Wasserpegel mit 2,27 Metern den höchsten Stand seit über hundert Jahren. Entlang des Meeresarms Schlei brachen Deiche. Wegen des Hochwassers in Straßenzügen und Hafenanlagen wurde gebietsweise der Strom abgestellt. Laut Katastrophenstab des Innenministeriums wurden etwa 2.000 Menschen in Notunterkünfte gebracht. Bis zum frühen Morgen zählten die Feuerwehren im Land über 1.500 Einsätze.

Schäden auch in Dänemark

Mittlerweile hat der Wind nachgelassen; das Hochwasser geht langsam zurück. Abschließende Angaben zu Schäden an Steilküsten und Infrastruktur sind noch nicht bekannt.

Auch von der dänischen Ostseeküste wurden Sturmschäden und erhöhte Wasserstände gemeldet. In Soenderborg wurde Danmarks Radio zufolge der höchste Anstieg seit 119 Jahren gemessen. Der Fährverkehr wurde eingestellt. Entlang flacher Küstenabschnitte versuchen Helfer, mit Sandsäcken Wohn- und Ferienhäuser vor Überschwemmungen zu schützen.

