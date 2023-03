Russlands Angriffskrieg

Panzerhaubitze "Krab" (l.) und ein Raketenwerfer "Langusta" der polnischen Streitkräfte vor dem Nationalstadion in Warschau (picture alliance / dpa / Rainer Jensen)

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Wie aus der Meldung hervorgeht, ist dies die erste offizielle Bestätigung, dass Seoul die Lieferung von Waffen aus südkoreanischen Komponenten an die Ukraine genehmigt hat. Die Haubitzen "Krab" werden von der polnischen Firma Huta Stalowa Wola hergestellt. Die Komponenten für die Haubitzen stammen aus mehreren Ländern, unter anderem aus Südkorea.

Zuvor hatte der russische Präsident Putin gedroht, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Seoul "ruiniert" sein würden, sollte Südkorea Waffenlieferungen an die Ukraine beschließen. Der Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsbeschaffungsprogramms betonte denn auch, dass die Regierung in Seoul weiterhin keine direkten Waffenlieferungen an die Ukraine plant.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.