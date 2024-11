Der südkoreanische Staatschef Yoon Suk Yeol (picture alliance/ASSOCIATED PRESS /Dita Alangkara)

Präsident Yoon Suk Yeol sagte in Seoul, die Beteiligung des Regimes in Pjöngjang am Ukraine-Krieg stelle eine Bedrohung für den Süden dar. So gewinne Nordkoreas Militär dringend benötigte Kampferfahrung, die diesem bislang fehle, und es werde dabei auch noch von Moskau mit sensibler Militärtechnologie belohnt. Vor diesem Hintergrund prüfe Südkorea nun die Möglichkeit, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Nach Erkenntnissen der US-Regierung und der Ukraine befinden sich inzwischen bereits über 10.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Grenzregion Kursk.

