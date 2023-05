Das Parlament in Seoul, Südkorea (Daniel Kalker/dpa)

Die Regierung in Seoul habe mit den USA eine "vertrauliche Vereinbarung" darüber getroffen, berichtete das "Wall Street Journal". Demnach sollen Artilleriegeschosse zunächst in die Vereinigten Staaten geliefert und von dort aus an die Ukraine weitergereicht werden. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums bestätigte zwar, dass es Gespräche mit dem Pentagon dazu gegeben habe. Einzelheiten wollte er aber nicht nennen. Südkorea ist ein wichtiger Hersteller von Artilleriegeschossen. Bislang hatte das Land solche Lieferungen unter Verweis auf die Beziehungen zu Russland abgelehnt.

