Nordkorea schickt mit Ballons Abfallprodukte über die Grenze. Hier ein Archivfoto von 2020. (Yang Ji-Woong / Yonhap / dpa / Yang Ji-Woong)

Das kündigte das Büro von Präsident Yoon in Seoul an. Das Kabinett soll sich morgen damit befassen. Das im Jahr 2018 abgeschlossene Abkommen sieht deeskalierende Maßnahmen zwischen beiden Ländern vor. Nach südkoreanischen Angaben gehören Verbote von Militärübungen und Propaganda-Aktionen in Grenznähe dazu.

Nordkorea hatte am Wochenende erneut hunderte mit Abfall beladene Ballons nach Südkorea geschickt. Pjöngjang begründete dies als Reaktion auf Provokationen aus dem Süden.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.