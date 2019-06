Südostasien Widerstand gegen den Müll aus anderen Ländern

Westliche Länder verschicken riesige Mengen an Müll in ärmere Länder, insbesondere nach Südostasien. Die Abfälle werden dort meist deponiert und verbrannt, nicht recycelt. Nun aber wächst dort in vielen Ländern das Umweltbewusstsein - und damit auch der Widerstand gegen das Aufnehmen fremden Mülls.

Von Holger Senzel

