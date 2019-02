SuperBowl-Sieg Nummer 6 für die New England Patriots. Mit 13 zu 3 schicken sie die Los Angeles Rams nach Hause.

Lange fällt den Teams nichts ein, um das Spiel nach vorn zu bringen. Am Ende ist es das niedrigste Ergebnis, das es je in einem SuperBowl gab.

Brady will noch lange nicht aufhören

Quarterback Tom Brady feiert trotzdem und macht gleich klar: Er will noch lange nicht aufhören. Erlebnisse wie dieser SuperBowl sind für ihn die entscheidende Motivation.

In der Halbzeit steht eine Bühne in M-Form auf dem Spielfeld. Feuerwerk auf der Bühne und auf dem Stadiondach.

Maroon5 spielen Hits wie "Girls like you" oder "Moves like Jagger". In Anlehnung an klassische Football-Spiele in den USA bringen sie eine Drum-Line auf die Bühne. Ein Gospelchor in blauen Talaren ist ein Wink in Richtung schwarze Community. Bei "This Love" gehen Leute mit Lampions auf die Tribüne und formen die Worte "One Love", eine Liebe.

Skandalfreie Halbzeitshow

Im Cadillac kommt Rapper Big Boi ins Stadion gefahren. Maroon5-Sänger Adam Levine legt ein Oberteil nach dem nächsten ab und performt am Ende mit freiem Oberkörper im Stadion. Eine skandalfreie Halbzeitshow. Viele Fans hatten die Band vorher aufgefordert, den Auftritt abzusagen, wegen der Kontroverse um den Hymnenprotest. Einige Profis knien bei der Hymne und protestieren gegen soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt gegen Schwarze. Das spaltet die Liga und Fans.

Eine Geste des Respekts vor der gastgebenden Stadt Atlanta und dem Bürgerrechtler Martin Luther King: seine Tochter Bernice wirft die Münze vor dem Spiel. Nach dem Spiel feiern einmal mehr die New England Patriots. Sie gewinnen das Duell Alt gegen Jung. Damit hat der 41jährige Tom Brady einen neuen Rekord aufgestellt: als erster Spieler, der sechsmal den SuperBowl gewonnen hat.