Australien

Mit dieser Geste wolle man bei der 80. Auflage der traditionellen Regatta den Opfern und Betroffenen des Attentats Respekt erweisen, teilte der Veranstalter mit. Die Flotte muss 628 Seemeilen (1163 Kilometer) zurücklegen. Ziel ist die tasmanische Hauptstadt Hobart.
Am 14. Dezember waren beim jüdischen Lichterfest Chanukka am Bondi Beach bei einem Anschlag 15 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Einer der Angreifer wurde am Tatort von der Polizei erschossen. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass die beiden Täter von der Ideologie der Terrormiliz IS beeinflusst waren.
