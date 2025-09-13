Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Entsprechend äußerte sich Syriens Übergangspräsident al-Scharaa. Vor dem Sturz des langjährigen Präsidenten Assad hatte es ein Abkommen gegeben. Es wurde 1974 geschlossen. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte es für faktisch beendet, als die Islamisten um al-Scharaa an die Macht kamen. Seitdem hat das israelische Militär zahlreiche Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen - nach eigenen Angaben, um Waffenlager und militärisches Gerät zu zerstören.

Al-Sharaa sagte, Syrien habe sich weiter an die Verpflichtungen aus dem damaligen Abkommen gehalten. Israel habe jedoch einen Zustand des Krieges wiederhergestellt. Man habe die Vereinten Nationen darüber informiert.

Israel und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, es wurde nie ein Friedensvertrag geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.