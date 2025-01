Zehn Tote bei Anschlag

Auto fährt in Menschenmenge in New Orleans (dpa / Gerald Herbert)

Im Zentrum von New Orleans war am frühen Neujahrsmorgen ein Pick-Up-Truck in eine Menschenmenge gefahren. Nach offiziellen Angaben wurden dabei mindestens 10 Menschen getötet und 35 verletzt. Der Polizei zufolge fuhr der Mann mit voller Absicht und sehr schnell durch die Bourbon Street in dem beliebten Ausgehviertel "French Quarter", wo zahlreiche Menschen den Jahreswechsel feierten. Die Absperrungen am Eingang zur Bourbon Street waren zu dem Zeitpunkt für Wartugsarbeiten abgebaut.

Danach habe der Täter um sich geschossen und dabei auch zwei Polizisten verletzt. Bei dem Schusswechsel wurde der Täter getötet. Nach Angaben der Behörden war es ein 42-jähriger Mann mit arabischem Namen aus Texas. Medien berichten, dass er Militärkleidung getragen habe. Am Tatort wurde demnach auch mindestens ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden.

"Schrecklicher Akt der Gewalt"

Der Gouverneur von Louisiana, Landry, sprach auf X von einem "schrecklichen Akt der Gewalt". US-Präsident Biden sagte den Ermittlern jede erforderliche Unterstützung zu. Es gebe keine Rechtfertigung für jegliche Art von Gewalt, und man werde keinen Angriff auf die amerikanische Gesellschaft tolerieren.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.