Nordrhein-Westfalen

Sprengung erster Teil der A45-Talbrücke Ottfingen (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Bei einem ersten Versuch blieben vier der zwölf Stützen und ein Teil der Platte stehen. Daraufhin mussten für eine zweite Detonation neue Bohrlöcher gesetzt werden. Der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Olpe-Süd und Freudenberg wurde in beide Richtungen gesperrt. Er sollte eigentlich am Vormittag wieder anlaufen, war aber auch am Nachmittag noch nicht freigegeben. Eine Sprecherin der zuständigen Autobahngesellschaft sagte, zunächst müsse routinemäßig der benachbarte Brückenbau geprüft werden.

Mit dem Abriss der Talbrücke Ottfingen wird Platz für einen Neubau geschaffen. Die Talbrücke Ottfingen stammt aus dem Jahr 1971 und gehört zu zahlreichen Brücken der sogenannten Sauerlandlinie zwischen Dortmund und Frankfurt, die wegen der gestiegenen Verkehrsbelastung ersetzt werden müssen. Insgesamt sollen dort rund 60 Großbrücken schrittweise erneuert werden.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.