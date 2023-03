Tarifstreit zwischen Bund, Kommunen und Gewerkschaften

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Lebensbereiche betroffen. Nun sind die Verhandlungen über einen neuen Tarifvetrag vorerst gescheitert. (Sven Hoppe/dpa)

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, verkündete am frühen Morgen das Scheitern der Verhandlungen in Potsdam. Am Ende habe man feststellen müssen, dass die Unterschiede unüberbrückbar gewesen seien, begründete Werneke diesen Schritt. Die Gewerkschaftsgremien hätten dies einstimmig beschlossen. Entsprechend äußerte sich auch der Chef des Beamtenbunds dbb, Silberbach. Es habe zu wenig Bewegung in den materiellen Fragen gegeben. Die Arbeitgeberseite respektiere die Sorgen und Nöte ihrer Beschäftigten nicht. Silberbach plädierte für den Weg der Urabstimmung und möglicherweise anschließendem Streik. Der Beamtenbund werde sich aber auch einer Schlichtung nicht verschließen und konstruktiv mitarbeiten.

Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, es würden nun zwei unabhängige Schlichter einberufen. In der Zeit der Schlichtung herrscht Friedenspflicht; damit wird es über die Ostertage keine neuen Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst geben. Die SPD-Politikerin Faeser und die Verhandlungsführerin der Kommunen, Welge, bedauerten das Scheitern der Gespräche. Die Arbeitgeber hätten 8 Prozent mehr Einkommen und einen Mindestbetrag von 300 Euro sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten.

Betroffen von den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind Angehörige zahlreicher Berufe - unter anderem im Bereich Erziehung, Krankenpflege, aber auch Beschäftigte im ÖPNV, bei Schwimmbädern und der Feuerwehr. Es geht um das Einkommen von mehr als 2,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutscland. Nach dem Willen der Gewerkschaften soll das Tarifergebnis auch auf Beamte übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.