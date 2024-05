Klimastreik von Fridays for Future zur EU-Wahl (picture alliance / / photothek.de / Juliane Sonntag)

In Berlin sprach die Polizei von 5.000 Teilnehmern, der Veranstalter bezifferte die Zahl auf 13.000. Die Bewegung "Fridays for Future" hatte bundesweit einen so genannten Klimastreik angekündigt. Bei den Kundgebungen - unter anderem auch in Dresden, Aachen, Bremen und Freiburg - wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich an der Europawahl am 9. Juni zu beteiligen.

Im Aufruf heißt es, in Europa seien die Auswirkungen der Erderwärmung schon jetzt zu spüren. Waldbrände und Überschwemmungen gehörten seit Jahren zur Tagesordnung. Die Politik verlasse sich aber bislang auf Scheinlösungen oder blockiere wichtige Veränderungen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.