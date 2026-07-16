Proteste in Kiew nach der Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow (Mykola Tys / AP / dpa / Mykola Tys)

Präsident Selenskyj schlug für den Posten inzwischen den bisherigen Geheimdienstchef Chmara vor. Die Kandidatur werde bald im Parlament eingereicht, heißt es in einer Mitteilung auf Telegram. Zunächst solle Chmara das Ministerium kommissarisch leiten. Fedorow war nur ein halbes Jahr lang im Amt. Unter ihm wurden die Digitalisierung der Streitkräfte und der Einsatz von Drohnen maßgeblich vorangetrieben. Hintergrund seiner Ablöse soll unter anderem ein Zerwürfnis zwischen ihm und der Armeeführung sein.

Das ukrainische Parlament bestätigte derweil Serhii Koretskyi als neuen Ministerpräsidenten des Landes. Koretskyi war bisher Chef des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz. - Präsident Selenskyj hatte zuvor die bisherige Regierung entlassen und dies mit neuen Herausforderungen und Aufgaben begründet.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.