In Frankfurt und anderen Städten gingen rund 2.500 Menschen auf die Straße, um zwei Wochen vor der Landtagswahl ein Signal an die Politik zu senden. Zu den Protesten aufgerufen hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gemeinsam mit einem breiten Bündnis. In allen Bildungsbereichen sei es normal geworden, den Mangel zu verwalten, hieß es. Gebot der Stunde sei es, erklärte die GEW, die Arbeitsbelastung zu senken, den Lehrberuf attraktiver zu machen und multiprofessionelle Teams an Schulen zu etablieren. Am Wochenende soll es Demonstrationen in ganz Deutschland geben.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.