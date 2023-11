Nahost-Krieg

Tausende Menschen bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Düsseldorf und Berlin

In Düsseldorf und Berlin hat es pro-palästinensische Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmern gegeben. In Düsseldorf waren es nach Polizeiangaben 17.000, in Berlin mindestens 8.000. Angemeldet waren in beiden Städten weitaus weniger Teilnehmer.

04.11.2023