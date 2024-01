Leipzig, Essen, Rostock

Demonstration gegen die AfD: Allein in Leipzig haben sich am Abend tausende Menschen versammelt, um gegen die Partei zu protestieren. (Jan Woitas / dpa)

Die Polizei in Leipzig gab die Teilnehmerzahl mit 6.000 an, die Veranstalter sprachen von 10.000. Zu einem Protestzug in Essen kamen nach Polizeiangaben 6.700 Menschen. In Rostock beteiligten sich etwa 2.500 Demonstranten an einer Veranstaltung. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem in Deutschland Tausende auf die Straße gegangen sind, um gegen rechtsextreme Bestrebungen zu protestieren. Auslöser waren die Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein konspiratives Treffen, an dem auch AfD Politiker beteiligt waren. Sie hatten darüber beraten, wie man Menschen mit einem Migrationshintergrund und Andersdenkende im Fall eines Wahlsiegs aus Deutschland vertreiben kann.

Weidel trennt sich von persönlichem Referenten Hartwig

Unterdessen wurde bekannt, dass sich die AfD-Vorsitzende Weidel von ihrem persönlichen Referenten Hartwig getrennt hat. Sein Arbeitsvertrag werde im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, teilte ein Parteisprecher mit. Hartwig hatten an dem Geheimtreffen in Potsdam teilgenommen.

Darüber hinaus ist die Immobilienunternehmerin Silke Schröder nicht mehr Vorstandsmitglied im Verein Deutsche Sprache. Sie trat zugleich aus dem Verein aus. Auch Schröder hatte an dem Potsdamer Treffen teilgenommen.

