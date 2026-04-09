Der Protest richtet sich gegen geplante Änderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk LRT. Kritiker befürchten eine Einschränkung der redaktionellen Unabhängigkeit. Der erste Gesetzentwurf hatte Ende vergangenen Jahres die größten Massenproteste in Litauen seit der Unabhängigkeit 1990 ausgelöst. Er wurde schließlich zurückgezogen.
Heute wird Bundestagspräsidentin Klöckner in Litauen erwartet. Neben politischen Gesprächen in Vilnius ist auch ein Besuch am Bundeswehr-Stützpunkt Rukla vorgesehen. Gestern war Klöckner in Estland.
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.