Vulkanausbruch in Indonesien (Uncredited/BPBD Sitaro/AP/dpa)

Die örtlichen Behörden teilten mit, 11.000 Menschen würden aus der näheren Umgebung des Bergs in Sicherheit gebracht. Der Vulkan in der Provinz Nord-Sulawesi war in den vergangenen Tagen mehrmals ausgebrochen, woraufhin eine Rauchsäule aufstieg. Der nächstgelegene internationale Flughafen in der Stadt Manado wurde geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.