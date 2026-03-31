US-Soldaten neben einem Militärfahrzeug (Archivbild) (Damian Dovarganes / AP / dpa-bildfunk)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind bereits Tausende Soldaten einer amerikanischen Luftlandedivision in den Nahen Osten verlegt worden. Bereits am ‌Wochenende seien 2.500 Marineinfanteristen eingetroffen, hieß es unter Berufung auf Mitarbeiter der US-Regierung. Der genaue Einsatzort der Soldaten, zu denen auch eine Kampfbrigade sowie Logistik- und Kommandoeinheiten gehören sollen, wurde nicht genannt. Eine Entscheidung über den möglichen Vorstoß von Bodentruppen im Iran ist dem Bericht zufolge noch nicht gefallen.

Derweil bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, Überlegungen, wonach die USA die Länder am Persischen Golf zu einer Beteiligung an den Kosten des Iran-Krieges aufrufen könnten.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.