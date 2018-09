Techno-Podcast 1.000 Tage Techno

Er ist Technoaktivist der ersten Stunde: Jürgen Laarmann, Mitveranstalter der Loveparade, Gründer der Mayday und Herausgeber des ersten deutschen Technomagazins. "Das war totale Begeisterung, wir wussten, dass es was ganz Großes werden würde", erinnert er sich in seinem Podcast und im Dlf an 1989.

Jürgen Laarmann im Corsogespräch mit Ulrich Biermann

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek