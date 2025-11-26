Ab dem 10. Dezember werden in Australien Soziale Netzwerke für Jugendliche unter 16 Jahren gesperrt - wenn die Klage dagegen abgewiesen wird. (picture alliance / Anadolu / Hakan Nural)

Nach Angaben der Gruppierung "Digital Freedom Project" treten die beiden 15-Jährigen stellvertretend für sie als Kläger auf. Die Teenager fordern, dass auch Jugendliche unter 16 Jahren weiter Soziale Netzwerke nutzen dürfen. Mit der Klage wollen sie erreichen, dass die Gesetzesverschärfung, die in zwei Wochen in Kraft treten soll, ausgesetzt wird.

Das "Digital Freedom Project" hat sich zum Ziel gesetzt, die Freiheit der australischen Bürger im Internet zu verteidigen. Es wirft der Regierung einen umfassenden Eingriff in den digitalen Raum sowie Zensur vor.

Die in Australien geplante Altersgrenze von 16 Jahren ist die weltweit bislang höchste. Das Parlament in Canberra hatte die Regelung im vergangenen Jahr beschlossen. Betroffen wären mehr als eine Million Konten von Nutzern unter 16 Jahren.

