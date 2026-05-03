Iran-Krieg

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich keine Lösung ab. (picture alliance / Kyodo)

Das iranische Außenministerium erklärte, die ⁠USA hätten über ⁠den Vermittler Pakistan eine Antwort auf den 14-Punkte-Vorschlag des Iran übermittelt. Man prüfe diese Antwort derzeit. Weiter hieß es, in dem Plan werde das Atomprogramm nicht angesprochen. Das Thema ist einer der zentralen Streitpunkte in den Spannungen mit den USA. Laut staatlichen iranischen Medien sieht der Vorschlag des Iran unter anderem die Aufhebung der gegenseitigen Seeblockaden und ein Ende des Krieges binnen 30 Tagen vor.

US-Präsident Trump hatte sich zuvor skeptisch geäußert. Er könne sich ‌nicht vorstellen, dass ⁠der Vorschlag aus Teheran akzeptabel sei, teilte er mit. Zudem schloss Trump die Wiederaufnahme von Angriffen auf den Iran nicht aus, sollten die Vermittlungsbemühungen Pakistans keine Fortschritte bringen.

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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.