Angriffe in Syrien

Israel will Hisbollah-Wiederbewaffnung verhindern

Israel führt aktuell sowohl aus der Luft als auch am Boden militärische Angriffe in Syrien durch. In erster Linie will Ministerpräsident Netanjahu so offenbar verhindern, dass die Hisbollah sich mit Waffen aus Syrien wiederbewaffnen kann.