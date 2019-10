Telemanns Instrumentalkonzerte Europa-Klänge in Deutschland

Fast überall in Deutschland hat der Magdeburger Barockkomponist Georg Philipp Telemann gewirkt. Zudem hat er viele europäische Musiktraditionen in seinem Werk aufgenommen. Auf der neuen CD "The Grand Concertos for Mixed Instruments" sind sie zu hören.

Am Mikrofon: Thilo Braun

