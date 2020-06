Peter Pears Vibrato schwingt frei, scheint nie ganz unter Kontrolle zu sein, prägt die etwas näselnde Stimme. Mit ihrer unverwechselbaren Klangfarbe prägte Peter Pears’ Stimme die Titelrollen in Benjamin Brittens Opern. Zwölf Partien schrieb der Komponist seinem Lebenspartner auf den Leib. Als Brittens "Mundstück" bezeichnete Pears sich selbst, dabei ging seine Tätigkeit weit darüber hinaus: Seine Interpretation des Evangelisten in Johann Sebastian Bachs Passionen oder seine Lesart der "Winterreise" inspirierten viele weitere zeitgenössische Komponisten, Musik für ihn zu schreiben. Mit Humor, interpretatorischem Spürsinn und darstellerischem Talent eroberte er die Opern- und Konzertbühnen. 1936 lernte er Benjamin Britten kennen. Wenig später wurden die beiden ein Paar, das seine Homosexualität offen lebte – obwohl das in England noch strafbar war. Gemeinsam gründeten die beiden Künstler ein Musikfestival, das bis heute existiert.

Am 22. Juni 1910 wurde Pears in Farnham in der Grafschaft Surrey geboren.