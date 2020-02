Ist der gesellschaftliche Frieden gefährdet und was läuft falsch in Deutschland? Was können wir gegen Hass und Hetze tun? Brauchen wir mehr Überwachung? Ist die AfD mit ihrer Polemik gegen Migranten mitverantwortlich für die Anschläge?

Gesprächsgäste:

Ferda Ataman , Publizistin und Sprecherin des Netzwerks "Neue deutsche Organisationen"

Clemens Binninger , früherer CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses

Steffen Kailitz, Politikwissenschaftler am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden

