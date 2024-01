Im Iran sind bei zwei Explosionen am Mittwoch mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Terrorgruppe IS reklamiert die Taten für sich. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Farsnews)

Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Die Hintergründe der zweiten Detonation seien noch nicht abschließend geklärt, hieß es weiter. Vermutet wurde auch hier ein Selbstmordanschlag.

Am vierten Todestag des iranischen Generals Soleimani waren am Mittwoch in dessen Heimatstadt Kerman nahe seiner Grabstätte bei zwei Explosionen mehr als 80 Menschen getötet worden. Die Regierung in Teheran sprach von einer Terrorattacke.

Iranischer Kommandeur bei Angriff in Bagdad getötet

In der irakischen Hauptstadt Bagdad ist offenbar ein iranischer Miliz-Kommandeur durch einen US-Angriff getötet worden. Die PMF-Miliz im Irak teilte mit, einer ihrer hochrangigen Kommandeure sei ums Leben gekommen. Aus Regierungskreisen in den USA wurde bekannt, dass ein Luftangriff auf einen PMF-Anführer ausgeführt worden sei.

