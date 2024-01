Kerman

Terrorgruppe IS reklamiert Anschlag im Iran für sich - UNO-Sicherheitsrat verurteil Attentat

Der UNO-Sicherheitsrat hat den Anschlag in der iranischen Stadt Kerman verurteilt. In der Stellungnahme aus New York heißt es, der Terrorismus in all seinen Formen stelle eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag inzwischen für sich.