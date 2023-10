Nahost-Konflikt

Der Terrorismusforscher Peter R. Neumann (Archivbild von 2017). (picture alliance / dpa / Ina Fassbender)

Neumann, der als Professor am Londoner Kings College arbeitet, sagte im Deutschlandfunk, der neue Nahostkonflikt habe auf mögliche Täter eine emotional anheizende Wirkung. Nach der Zerschlagung der Terrororganisation IS seien deren Anhänger teils deprimiert und demotiviert gewesen. Jetzt sei das Klima aber wieder so angeheizt worden, dass sich einige potentielle Attentäter möglicherweise wieder aktivieren ließen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.