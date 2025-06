Tesla verzeichnet im Europa-Geschäft große Verluste (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Wie der Herstellerverband Acea mitteilte, verkaufte das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk im Vergleich zum Vorjahresmonat 40,5 Prozent weniger Fahrzeuge in der Europäischen Union. Der Absatz reiner Elektroautos stieg in der EU insgesamt indes um 25 Prozent. Auch der gesamte Neuwagenmarkt legte im vergangenen Monat leicht zu – um 1,6 Prozent. Als Gründe für Teslas Abstieg gelten neben wirtschaftlichen Aspekten das durch Musk beschädigte Image des Unternehmens. Musk hatte monatelang an der Seite von US-Präsident Trump gewirkt.

